В Бурятии откроют лаборатории для переработки лекарственных трав

Лаборатории будут расположены на базе Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В. Р. Филиппова и предоставят возможность проводить исследования на содержание различных веществ в лекарственном сырье. Кроме того, здесь планируется переработка и производство опытных партий биологически активных добавок (БАДов), чайных напитков, сухих растворимых чаев и экстрактов.

Проект включает участие Центра восточной медицины, который активно занимается лечением с использованием трав и применяет 50 готовых фитосборов и 100 моносборов. Лудупова отметила, что новая лаборатория позволит проводить испытания качества лекарственного растительного сырья по стандартам государственной фармакопеи РФ, что значительно улучшит возможности для медицинских исследований в регионе.