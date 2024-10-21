В России
Опубликовано 21 октября 2024, 16:23
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В Бурятии откроют лаборатории для переработки лекарственных трав

Новые возможности для исследований и производства БАДов
В 2025 году в Бурятии начнёт работу новая научно-производственная лаборатория глубокой переработки лекарственного растительного сырья, сообщила заместитель председателя республиканского правительства и министр здравоохранения Евгения Лудупова.
В Бурятии откроют лаборатории для переработки лекарственных трав

© Ferra.ru

Лаборатории будут расположены на базе Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В. Р. Филиппова и предоставят возможность проводить исследования на содержание различных веществ в лекарственном сырье. Кроме того, здесь планируется переработка и производство опытных партий биологически активных добавок (БАДов), чайных напитков, сухих растворимых чаев и экстрактов.

Проект включает участие Центра восточной медицины, который активно занимается лечением с использованием трав и применяет 50 готовых фитосборов и 100 моносборов. Лудупова отметила, что новая лаборатория позволит проводить испытания качества лекарственного растительного сырья по стандартам государственной фармакопеи РФ, что значительно улучшит возможности для медицинских исследований в регионе.