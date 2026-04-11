В Бурятии разработали фиточай из отходов хвои и шишек

Ученые проанализировали три вида сосен: сибирскую, обыкновенную и кедровый стланик. В шелухе шишек содержание эфирных масел достигает почти 3%, а по количеству макро- и микроэлементов она превосходит многие лекарственные травы.

В состав напитка входят хвоя, шелуха, иван-чай и плодово-ягодное сырье. Одна чашка фиточая обеспечивает около 36% суточной нормы флавоноидов и до 18% витамина С. Технологию планируют передать местным производителям. Это поможет снизить экологическую нагрузку и заместить импортное сырье, доля которого на рынке достигает 80%.