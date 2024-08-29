В Бурятии создали ИИ для прогнозирования лесных пожаров

Модель машинного обучения автоматически собирает и обрабатывает спутниковые данные, что делает её полезной для природоохранных ведомств и центров защиты леса. В ходе разработки были использованы карты тепловых потоков Республики Бурятия, что позволило достичь точности прогнозирования около 85%, отметили в пресс-службе.

Разработчики уверены, что их программа станет эффективным инструментом для мониторинга лесных ресурсов и защиты окружающей среды. В команде проекта работают четыре специалиста, включая заведующую лабораторией анализа данных и искусственного интеллекта Ларису Найханову. В ближайшем будущем они планируют апробировать программу на реальных данных.