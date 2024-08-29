В Бурятии создали ИИ для прогнозирования лесных пожаров

Опубликовано 29 августа 2024, 12:151 мин.
В Бурятии создали ИИ для прогнозирования лесных пожаровС точностью около 85%
В пресс-службе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) сообщили, что ученые вуза разработали программу, которая с помощью искусственного интеллекта (ИИ) может предсказывать лесные пожары. Программа использует данные со спутников MODIS для распознавания тепловых аномалий и создания карт возможных возгораний.
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Модель машинного обучения автоматически собирает и обрабатывает спутниковые данные, что делает её полезной для природоохранных ведомств и центров защиты леса. В ходе разработки были использованы карты тепловых потоков Республики Бурятия, что позволило достичь точности прогнозирования около 85%, отметили в пресс-службе.
Разработчики уверены, что их программа станет эффективным инструментом для мониторинга лесных ресурсов и защиты окружающей среды. В команде проекта работают четыре специалиста, включая заведующую лабораторией анализа данных и искусственного интеллекта Ларису Найханову. В ближайшем будущем они планируют апробировать программу на реальных данных.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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