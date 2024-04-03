В Бурятии создали нейросеть для городского планирования

Разработка использует специальные методы обработки фотографий городских районов, позволяя сравнивать два или более изображений для выявления различий, таких как появление новых зданий или перемещение объектов. С помощью сложных математических алгоритмов нейросеть анализирует изменения на уровне пикселей, что позволяет точно определить любые изменения в городской застройке.

Инициатива по созданию нейросети была поддержана Институтом физического материаловедения Сибирского отделения РАН, с которым университет заключил договор о сотрудничестве в декабре 2023 года.