В Бурятии создали нейросеть для городского планирования

Опубликовано 03 апреля 2024, 21:01
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В Бурятии создали нейросеть для городского планированияНа основе методов обработки изображений
В пресс-службе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) в Бурятии сообщили, что ученые вуза создали нейросеть, способную автоматически обнаруживать изменения в застройке городов. Эта технология может быть полезной для городского планирования, мониторинга экологии и развития инфраструктуры, помогая улучшить качество жизни горожан и сделать города более удобными и безопасными.
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Разработка использует специальные методы обработки фотографий городских районов, позволяя сравнивать два или более изображений для выявления различий, таких как появление новых зданий или перемещение объектов. С помощью сложных математических алгоритмов нейросеть анализирует изменения на уровне пикселей, что позволяет точно определить любые изменения в городской застройке.
Инициатива по созданию нейросети была поддержана Институтом физического материаловедения Сибирского отделения РАН, с которым университет заключил договор о сотрудничестве в декабре 2023 года.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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