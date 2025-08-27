В центре Гамалеи разработают мРНК-вакцину против ВИЧ

Как пояснил руководитель отдела эпидемиологии центра Владимир Гущин, в настоящее время ведутся работы по созданию первых антигенов. Их задача — сформировать широкий нейтрализующий иммунный ответ, способный противостоять множеству вариантов ВИЧ. Из-за чрезвычайного разнообразия вируса эта задача является особенно сложной.

Особенностью новой вакцины станет применение генноинженерной технологии. Препарат разрабатывается на основе структур, которые не существуют в природе и создаются с помощью компьютерного моделирования. мРНК-платформа, в отличие от традиционных подходов, позволяет стимулировать более сильный иммунный ответ.

После этапа компьютерного проектирования и лабораторных исследований наиболее перспективные кандидаты будут испытаны на сложных животных моделях.