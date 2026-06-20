В ЦФО выросло число вакансий с навыками ИИ

Опубликовано 20 июня 2026, 12:241 мин.
В ЦФО выросло число вакансий с навыками ИИСпрос на цифровые компетенции растет
В Центральном федеральном округе (ЦФО) зафиксирован заметный рост числа вакансий, где работодатели требуют навыки работы с искусственным интеллектом (ИИ). По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, показатель увеличился в 1,8 раза по сравнению с первым кварталом прошлого года.
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Сильнее всего рост отмечен в отдельных регионах ЦФО. В Тамбовской и Ивановской областях число таких вакансий выросло в 3,2 раза, а в Костромской, Белгородской и Владимирской областях примерно в три раза. Больше всего предложений сосредоточено в Воронежской, Ярославской и Владимирской областях.
Чаще всего специалистов с ИИ-компетенциями ищут в маркетинге, рекламе, IT, а также в сфере искусства и медиа. Медианная зарплата составляет около 100 тыс. рублей для маркетологов, 120 тыс. рублей для IT-специалистов и 90 тыс. рублей для работников креативных профессий.
Как отметила Марина Качанова из hh.ru, искусственный интеллект все чаще становится частью обычных бизнес-задач, а требования к цифровым навыкам продолжают расширяться.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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