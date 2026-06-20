В ЦФО выросло число вакансий с навыками ИИ

Сильнее всего рост отмечен в отдельных регионах ЦФО. В Тамбовской и Ивановской областях число таких вакансий выросло в 3,2 раза, а в Костромской, Белгородской и Владимирской областях примерно в три раза. Больше всего предложений сосредоточено в Воронежской, Ярославской и Владимирской областях.

Чаще всего специалистов с ИИ-компетенциями ищут в маркетинге, рекламе, IT, а также в сфере искусства и медиа. Медианная зарплата составляет около 100 тыс. рублей для маркетологов, 120 тыс. рублей для IT-специалистов и 90 тыс. рублей для работников креативных профессий.

Как отметила Марина Качанова из hh.ru, искусственный интеллект все чаще становится частью обычных бизнес-задач, а требования к цифровым навыкам продолжают расширяться.