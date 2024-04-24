В Чебоксарах появится цифровой центр управления энергосетями

В ходе пленарного заседания научно-технической конференции по релейной защите и автоматизации энергетических систем было объявлено о планах по масштабированию проекта на всю территорию города Чебоксары. Первоначально будет проведено обследование электросетей, разработана документация для их модернизации, а также внедрены технологии искусственного интеллекта.

Создание цифровой «тени» энергосистемы и проведение научных исследований помогут выявить места повреждений в сетях. По оценкам властей, реализация проекта позволит сократить недоотпуск электроэнергии на 15%, потери энергии — на 5%, а время на устранение аварий — на 20%.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил готовность региона масштабировать проект и подчеркнул важность создания цифрового центра управления для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии потребителям.