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В России
Опубликовано 24 апреля 2024, 17:38
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В Чебоксарах появится цифровой центр управления энергосетями

До конца 2026 года
В Чувашии планируется создать цифровой центр управления энергосетями в Чебоксарах до конца 2026 года. Этот шаг осуществляется в рамках расширения проекта «Цифровой энергорайон», запущенного в микрорайоне Новый город в 2023 году.
В Чебоксарах появится цифровой центр управления энергосетями

© Ferra.ru

В ходе пленарного заседания научно-технической конференции по релейной защите и автоматизации энергетических систем было объявлено о планах по масштабированию проекта на всю территорию города Чебоксары. Первоначально будет проведено обследование электросетей, разработана документация для их модернизации, а также внедрены технологии искусственного интеллекта.

Создание цифровой «тени» энергосистемы и проведение научных исследований помогут выявить места повреждений в сетях. По оценкам властей, реализация проекта позволит сократить недоотпуск электроэнергии на 15%, потери энергии — на 5%, а время на устранение аварий — на 20%.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил готовность региона масштабировать проект и подчеркнул важность создания цифрового центра управления для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии потребителям.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
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#разработка
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#Энергия