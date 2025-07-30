В Челябинске импортозаместили систему контроля производства

Система уже успешно протестирована в двух цехах предприятия. Она позволяет сотрудникам получать задания, фиксировать данные о состоянии оборудования и проводить аудит рабочих мест. Вся информация автоматически передается в центральную систему, что ускоряет анализ и контроль со стороны руководства.

Для точного мониторинга перемещений работников используются спутниковая навигация и NFC-метки. Система также поддерживает передачу показаний с приборов и другой технической информации.

Как отметили на комбинате, дальнейшее развитие «Мобильного обходчика» поможет глубже внедрить принципы бережливого производства в ежедневные рабочие процессы. Разработка полностью заменяет импортные аналоги и адаптирована под потребности российских предприятий.