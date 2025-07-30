В России
Опубликовано 30 июля 2025, 19:48
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В Челябинске импортозаместили систему контроля производства

«Мобильный обходчик»
Челябинский металлургический комбинат разработал и внедрил отечественную систему контроля оборудования «Мобильный обходчик». Решение автоматизирует процессы осмотра и проверки техники, работая на принципах бережливого производства.
В Челябинске импортозаместили систему контроля производства

© Ferra.ru

Система уже успешно протестирована в двух цехах предприятия. Она позволяет сотрудникам получать задания, фиксировать данные о состоянии оборудования и проводить аудит рабочих мест. Вся информация автоматически передается в центральную систему, что ускоряет анализ и контроль со стороны руководства.

Для точного мониторинга перемещений работников используются спутниковая навигация и NFC-метки. Система также поддерживает передачу показаний с приборов и другой технической информации.

Как отметили на комбинате, дальнейшее развитие «Мобильного обходчика» поможет глубже внедрить принципы бережливого производства в ежедневные рабочие процессы. Разработка полностью заменяет импортные аналоги и адаптирована под потребности российских предприятий.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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