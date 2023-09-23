В Челябинске появятся трамваи с Wi-Fi и зарядкой для гаджетов

20:39, 23 сентября 2023
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В Челябинске появятся трамваи с Wi-Fi и зарядкой для гаджетовТакже оснащены системой контроля состояния водителя
Усть-Катавский вагоностроительный завод, который входит Госкорпорацию «Роскосмос» выиграл конкурс на поставку новых трамвайных вагонов в Челябинск. В них будут Wi-Fi и зарядка для гаджетов пассажиров.
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Вагоны поставят в 2023-2024 годах. Они на 100% низкого уровня пола, могут быть в эксплуатации по системе многих единиц, а также в них есть система, которая контролирует состояние водителя. Также в них будет бесплатный Wi-Fi и зарядки для гаджетов пассажиров.
В столице Южного Урала реализуется программа модернизации транспортной инфраструктуры и обновления подвижного состава. Благодаря этому УКВЗ имеет возможность наращивать портфель заказов и продолжать развитие. Столица области будет обеспечена новой партией ультрасовременных трамваев.
Новиков Роман Васильевич
Генеральный директор акционерного общества «Усть-Катавский вагоностроительный завод»