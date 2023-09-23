В Челябинске появятся трамваи с Wi-Fi и зарядкой для гаджетов

Вагоны поставят в 2023-2024 годах. Они на 100% низкого уровня пола, могут быть в эксплуатации по системе многих единиц, а также в них есть система, которая контролирует состояние водителя. Также в них будет бесплатный Wi-Fi и зарядки для гаджетов пассажиров.