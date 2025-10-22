В Челябинске появятся «умные» парковки от Росатома

Для оснащения парковок будут использоваться отечественные программно-аппаратные комплексы фотофиксации. Все решения включены в реестр российского программного обеспечения и радиоэлектронной продукции.

В рамках проекта разработают интернет-портал и мобильное приложение для пользователей. Это позволит горожанам получать информацию о доступных парковочных местах и оплачивать услуги.

Аналогичные системы уже работают более чем в десяти городах России, включая Белгород, Новосибирск и Екатеринбург.

Ранее гендиректор Яндекс. Такси Александр Аникин в интервью РБК рассказал, что уже в 2026 году пользователи сервиса смогут случайным образом получить автономное такси при оформлении обычного заказа.