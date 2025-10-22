В Челябинске появятся «умные» парковки от Росатома

Опубликовано 22 октября 2025, 21:431 мин.
В Челябинске появятся «умные» парковки от РосатомаСистема будет использовать российское оборудование и ПО
Госкорпорация Росатом примет участие в создании системы управления парковочным пространством Челябинска. Проект реализует компания «Городские технологии», входящая в дивизион «Росатом инфраструктурные решения».
Для оснащения парковок будут использоваться отечественные программно-аппаратные комплексы фотофиксации. Все решения включены в реестр российского программного обеспечения и радиоэлектронной продукции.
В рамках проекта разработают интернет-портал и мобильное приложение для пользователей. Это позволит горожанам получать информацию о доступных парковочных местах и оплачивать услуги.
Аналогичные системы уже работают более чем в десяти городах России, включая Белгород, Новосибирск и Екатеринбург.
