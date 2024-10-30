В Челябинске представили первую электронную систему контроля бульдозера

По словам инженеров, новая система нивелирования уникальна для России и не имеет аналогов. Она позволяет управлять отвалом бульдозера как в автоматическом, так и в ручном режиме. Оператор может легко контролировать работу отвала с помощью цифровой панели, установленной в кабине.

Система автоматического регулирования высоты и наклона отвала анализирует данные с датчиков, установленных на бульдозере. На основе этой информации она сама рассчитывает отклонения от заданных параметров и вносит необходимые корректировки. Это позволяет избежать ошибок и соблюдать проектную документацию при выполнении работ.

Для оператора не требуется глубоких знаний о габаритах машины и специфических навыков профилирования грунта. Как отмечают разработчики, использование этой системы повышает качество выполняемых работ, увеличивает производительность техники и обеспечивает безопасность труда оператора бульдозера.