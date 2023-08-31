В Челябинске проложат линию скоростного трамвая

Согласно проекту, под городом пройдут две линии в широтном и меридиональном направлениях, а пересадочный пункт будет около площади Революции, в самом центре города. Линия "Север-Юг" протяженностью 10 километров и глубиной заложения до 45 метров будет начинаться от станции на улице Овчинникова и оканчиваться на двух остановках, одна выведет трамвай на северо-запад, а вторая в Металлургический район. На реализацию планируют потратить 72,9 миллиарда рублей.

На всем промежутке северное линии будут остановки "Площадь Революции" и "Торговый центр", восточной - "Площадь Революции" и "Комсомольская площадь", таким образом произойдет совмещение проектов челябинского метрополитена, в том числе задействуют уже построенные станции, и скоростного трамвая.

Застройщик "Высота", который является и разработчиком проекта, разместил подземные станции в районе остановки "Улица Косарева" на проспекте Победы и остановки "Улица Каслинская" в Металлургический район. Именно здесь скоростные трамваи должны "выныривать" на поверхность.

Линия "Запад-Восток" протяженностью около 7 километров и глубиной до 15 метров, продлится вдоль проспекта Ленина. Протянется от ЮУрГУ до пересечения улицей Героев Танкограда, там уже трамваи пойдут по верху до существующего разворотного кольца.