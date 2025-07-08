В Челябинске разработали новый метод лечения остеохондроза

Исследования проводились на базе Центра восточной медицины и Центра спортивной науки ЮУрГУ. В испытаниях участвовали пациенты среднего возраста с диагнозом полисегментарный остеохондроз. Группа, применявшая новую методику, избавилась от болевого синдрома в 1,5−2 раза быстрее по сравнению с традиционным лечением.

Методика включает два ключевых компонента. Висцеральный массаж направлен на восстановление правильного положения внутренних органов и снятие напряжения с фасций. Спиральная гимнастика, разработанная профессором Пак Чжэ Ву и усовершенствованная учеными ЮУрГУ, улучшает подвижность межпозвонковых дисков.

По словам профессора Альбины Батуевой, традиционные методы часто сосредоточены только на позвоночнике, игнорируя взаимосвязь с внутренними органами. Новый подход устраняет этот недостаток, воздействуя комплексно.