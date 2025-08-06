В Челябинске создадут федеральный центр промышленной робототехники

Опубликовано 06 августа 2025, 21:591 мин.
В Челябинске создадут федеральный центр промышленной робототехникиЮУрГУ выиграл грант на развитие перспективного направления
На базе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске появится федеральный Центр промышленной робототехники. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Университет стал одним из четырёх победителей всероссийского конкурса, получив государственную поддержку на развитие этого направления.
© Ferra.ru
В течение трёх лет вузу выделят 319,3 млн рублей. Эти средства пойдут на закупку оборудования, разработку новых технологий и подготовку специалистов. Всего на создание подобных центров в России направят 1,1 млрд рублей. К 2027 году челябинский центр должен выйти на самоокупаемость.
Центр будет работать в сотрудничестве с промышленными предприятиями, включая «Русский робот» и ЧКПЗ. Разработки и образовательные программы планируется адаптировать под потребности этих компаний. В университете уже ведётся реконструкция лабораторного корпуса, где разместят производственные мощности и рабочие пространства для специалистов.