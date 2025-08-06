В Челябинске создадут федеральный центр промышленной робототехники

В течение трёх лет вузу выделят 319,3 млн рублей. Эти средства пойдут на закупку оборудования, разработку новых технологий и подготовку специалистов. Всего на создание подобных центров в России направят 1,1 млрд рублей. К 2027 году челябинский центр должен выйти на самоокупаемость.

Центр будет работать в сотрудничестве с промышленными предприятиями, включая «Русский робот» и ЧКПЗ. Разработки и образовательные программы планируется адаптировать под потребности этих компаний. В университете уже ведётся реконструкция лабораторного корпуса, где разместят производственные мощности и рабочие пространства для специалистов.