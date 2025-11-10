В Челябинске создали комплекс для борьбы с авариями на шельфе

Опубликовано 10 ноября 2025, 19:301 мин.
В Челябинске создали комплекс для борьбы с авариями на шельфеУстройство герметизирует аварийные скважины на глубине до 500 метров
В Челябинске создан комплекс, предназначенный для предотвращения аварий на нефтегазовых месторождениях, расположенных на глубине до 500 метров. Разработку выполнила промышленная компания «Анеко». Оборудование рассчитано на работу в условиях открытого фонтанирования нефти или газа и позволяет оперативно перекрывать скважину при аварийных ситуациях.
© Ferra.ru
Принцип работы основан на дистанционном управлении запорным механизмом. В случае аварии устройство доставляют к месту разлива на грузовом судне и устанавливают на устье скважины. Управление выполняется с пульта, что исключает непосредственное участие водолазов и снижает риск для персонала.
Герметизацию обеспечивают шиберные задвижки с гидроприводом, рассчитанные на давление до 700 атмосфер. Это позволяет полностью остановить выброс нефти или газа.
Компания-разработчик специализируется на производстве устьевого оборудования для бурения и эксплуатации скважин.