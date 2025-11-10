В Челябинске создали комплекс для борьбы с авариями на шельфе

Принцип работы основан на дистанционном управлении запорным механизмом. В случае аварии устройство доставляют к месту разлива на грузовом судне и устанавливают на устье скважины. Управление выполняется с пульта, что исключает непосредственное участие водолазов и снижает риск для персонала.

Герметизацию обеспечивают шиберные задвижки с гидроприводом, рассчитанные на давление до 700 атмосфер. Это позволяет полностью остановить выброс нефти или газа.

Компания-разработчик специализируется на производстве устьевого оборудования для бурения и эксплуатации скважин.