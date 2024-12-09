В Челябинске ускорили выпуск комплектующих для нефтяной арматуры в 10 раз

Опубликовано 09 декабря 2024, 19:171 мин.
В Челябинске ускорили выпуск комплектующих для нефтяной арматуры в 10 разОптимизация производства сократила время выполнения заказов
В Челябинске компания «Промснаб» значительно ускорила выпуск комплектующих для нефтяной фонтанной арматуры, увеличив производительность в 10 раз всего за три месяца. Это стало возможным благодаря внедрению методов оптимизации производства в рамках регионального аналога национального проекта «Производительность труда» для малых и средних предприятий.
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По словам директора Фонда развития промышленности Челябинской области Сергея Казакова, «Промснаб» увеличил выработку на одного сотрудника на 270%, сократив время выполнения заказов с 30 до 3 дней. Также значительно уменьшилось количество незавершенной продукции в потоке — с 4 тыс. до 1,5 тыс. единиц. Эти результаты позволили предприятию достичь поставленных целей за менее чем год, тогда как обычно на такие улучшения требуется три года.
Для ускорения производства на заводе была создана рабочая группа, которая с поддержкой экспертов регионального ФРП оптимизировала работу оборудования и внедрила бережливые технологии. Эти изменения освободили ресурсы для расширения линейки продукции.