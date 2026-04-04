В Челябинске запустили производство деталей турбин для электростанций

В проект инвестировали более 1 миллиарда рублей. Из них 800 миллионов предоставил федеральный ФРП в виде льготного займа. На эти средства приобрели 18 единиц оборудования, включая металлообрабатывающие центры и установку для автоматической наплавки.

После выхода на полную мощность выпуск деталей вырастет в 10 раз. Заказчиками выступают крупнейшие российские энергомашиностроительные предприятия. При производстве используются только отечественные материалы, локализация достигла 100%. Также предприятие увеличило выпуск соединительных деталей для нефтепроводов и трубопроводной арматуры для нефтегазодобычи.