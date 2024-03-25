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В России
Опубликовано 25 марта 2024, 22:30
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В Челябинской области появятся «умные» уличные фонари

Будет заменено более 2000 светильников
Компания «Ростелеком» сообщила, что приступила к модернизации наружного освещения в Коркинском муниципальном округе Челябинской области. В рамках проекта будет заменено более 2000 устаревших светильников на светодиодные, что позволит снизить энергозатраты до 70%. Кроме того, будет установлена система автоматического управления освещением.

Муниципалитет не несет затрат на модернизацию, так как «Ростелеком» выступит инвестором проекта. Эксперты отмечают, что умные фонари появятся не только в городе Коркино, но и в других населенных пунктах региона, что улучшит качество подсветки улиц и сделает ее более яркой.

Новые светодиодные светильники обладают высокой долговечностью, экономичны в использовании и способны самостоятельно регулировать яркость в зависимости от времени суток и погодных условий. Представители муниципалитета отмечают, что на выполнение работ не потребуется дополнительных бюджетных средств, так как часть экономии за счет энергосберегающих технологий будет направлена на возврат инвестору.

Реализация проекта также поможет создать удобную и безопасную среду для жителей муниципального округа.

Источник:CNews
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Челябинск
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#свет
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#умная лампочка