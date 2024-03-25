В Челябинской области появятся «умные» уличные фонари

Муниципалитет не несет затрат на модернизацию, так как «Ростелеком» выступит инвестором проекта. Эксперты отмечают, что умные фонари появятся не только в городе Коркино, но и в других населенных пунктах региона, что улучшит качество подсветки улиц и сделает ее более яркой.

Новые светодиодные светильники обладают высокой долговечностью, экономичны в использовании и способны самостоятельно регулировать яркость в зависимости от времени суток и погодных условий. Представители муниципалитета отмечают, что на выполнение работ не потребуется дополнительных бюджетных средств, так как часть экономии за счет энергосберегающих технологий будет направлена на возврат инвестору.

Реализация проекта также поможет создать удобную и безопасную среду для жителей муниципального округа.