В Челябинской области создадут замкнутый цикл промышленной робототехники

Центр промышленной робототехники на базе ЮУрГУ, открытый в 2025 году, решает прикладные задачи партнеров, включая «Завод роботов». Студенты и инженеры разрабатывают захватные устройства, системы технического зрения и программные комплексы, тестируют элементы управления в режиме «темной фабрики». Удачные решения патентуют и внедряют.

В центре работают около 1500 студентов, которые проходят практику на промышленном оборудовании. По словам ректора ЮУрГУ Александра Вагнера, площадка станет частью кампуса «Южный Урал».

Депутат Госдумы Валерий Гартунг назвал регион лидером по роботизации в стране. Научные разработки центра включают системы технического зрения, ПО для моделирования и 3D-принтер для электродугового выращивания. В 2025 году зарегистрировано семь объектов интеллектуальной собственности.