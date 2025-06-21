В Челябинской области запустят два роботизированных завода

Опубликовано 21 июня 2025, 20:441 мин.
В Челябинской области запустят два роботизированных заводаПроекты реализуют в особой экономической зоне
В Челябинской области началась реализация двух крупных промышленных проектов с использованием роботизированных технологий. Производства разместят на территории особой экономической зоны «Южноуральская» в Красноармейском районе.
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Как сообщил губернатор Алексей Текслер на ПМЭФ, первый завод займется выпуском газовых баллонов высокого давления объемом от 20 до 250 литров. Производство будет полностью локализовано — от сырья до готовой продукции. Инвестиции составят более 3 млрд рублей, создадут 149 рабочих мест.
Второе предприятие сосредоточится на производстве прицепной и полуприцепной техники для различных отраслей промышленности. Этот проект направлен на снижение зависимости от импорта. Объем вложений превысит 13 млрд рублей, будет организовано более 280 рабочих мест, отметил Алексей Текслер.