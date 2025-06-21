В Челябинской области запустят два роботизированных завода

Как сообщил губернатор Алексей Текслер на ПМЭФ, первый завод займется выпуском газовых баллонов высокого давления объемом от 20 до 250 литров. Производство будет полностью локализовано — от сырья до готовой продукции. Инвестиции составят более 3 млрд рублей, создадут 149 рабочих мест.

Второе предприятие сосредоточится на производстве прицепной и полуприцепной техники для различных отраслей промышленности. Этот проект направлен на снижение зависимости от импорта. Объем вложений превысит 13 млрд рублей, будет организовано более 280 рабочих мест, отметил Алексей Текслер.