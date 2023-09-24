В Чувашии появятся первые два технопарка "Кванториум"

Чувашия подала в Министерство образования РФ заявку на создание двух детских технопарков «Кванториум» в рамках проекта «Современная школа» по национальному проекту «Образование», и она была одобрена. В результате, по словам Захарова, первые «Кванториумы» на базе школ будут созданы в республике в 2024 году.

Новые учреждения будут созданы в двух лицеях города Чебоксары, а именно в лицеях № 4 и № 44. Захаров также отметил, что общий объем субсидий из федерального бюджета на эти цели составит более 41,9 млн рублей.