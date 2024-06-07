В Чувашии протестируют ИИ для диагностики заболеваний мозга

Пилотный проект включает использование решений NtechMed CT Brain для диагностики заболеваний головного мозга. Помимо этого, будут применены цифровые решения для создания комфортной и безопасной городской среды, модернизации транспортной инфраструктуры и повышения эффективности процессов в строительстве и ЖКХ.

По словам Николаева, планируется внедрение систем интеллектуального видеонаблюдения и создание тестово-пилотных зон для демонстрации новых решений компании. Эти разработки также могут быть использованы в комплексе «Безопасный город».

Алексей Паламарчук отметил, что продукты компании легко интегрируются в существующую инфраструктуру и направлены на улучшение качества жизни в регионах, охватывая различные отрасли от обществ