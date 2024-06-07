В Чувашии протестируют ИИ для диагностики заболеваний мозга

Опубликовано 07 июня 2024, 17:50
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В Чувашии протестируют ИИ для диагностики заболеваний мозгаИ не только
Продукты на основе искусственного интеллекта (ИИ) для диагностики заболеваний головного мозга будут апробированы в Чувашии. Договоренность об этом была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме между главой Чувашской Республики Олегом Николаевым и генеральным директором ООО «НТех Лаб» Алексеем Паламарчуком.
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Пилотный проект включает использование решений NtechMed CT Brain для диагностики заболеваний головного мозга. Помимо этого, будут применены цифровые решения для создания комфортной и безопасной городской среды, модернизации транспортной инфраструктуры и повышения эффективности процессов в строительстве и ЖКХ.
По словам Николаева, планируется внедрение систем интеллектуального видеонаблюдения и создание тестово-пилотных зон для демонстрации новых решений компании. Эти разработки также могут быть использованы в комплексе «Безопасный город».
Алексей Паламарчук отметил, что продукты компании легко интегрируются в существующую инфраструктуру и направлены на улучшение качества жизни в регионах, охватывая различные отрасли от обществ