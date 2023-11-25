В Чувашии состоялась премьера оперы с роботом-артистом и участием нейросети

Сценические декорации и костюмы артистов были специально разработаны нейросетью. Одним из ярких моментов стало возведение мифического города на сцене, олицетворяющего уникальные технологии в искусстве. Это представление затронуло новые уровни культуры, эстетики и восприятия зрителя.

В прямом эфире прошла трансляция премьеры, в ходе которой балетмейстер Данил Салимбаев подчеркнул, что произведение ставит перед человечеством важный вопрос об искусственном интеллекте.

Глава Минкультуры Чувашии Светлана Каликова также отметила интересный вопрос, затронутый в опере, и подчеркнула его актуальность в контексте влияния технологического прогресса на наше общество.