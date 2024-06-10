В Дагестане построят город для развития IT-индустрии

Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года председателем правительства Дагестана и руководителем ООО «Гики Хаус». Партнерство предполагает создание инфраструктуры, способной повысить конкурентоспособность региона и всей страны на мировом IT-рынке.

Руководитель компании «Гики-Хаус» Вячеслав Уточкин подчеркнул, что проект будет способствовать подготовке квалифицированных кадров, укреплению международных отношений и поддержке разработчиков. Это станет значимым вкладом в развитие российской IT-индустрии и поможет регионам и стране в целом достичь новых высот.

В настоящее время ведется согласование места и границ участка под строительство, а также проводятся необходимые исследования для формирования итоговой концепции.