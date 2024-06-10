В России
Опубликовано 10 июня 2024, 12:27
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В Дагестане построят город для развития IT-индустрии

На берегу Каспийского моря
На берегу Каспийского моря в Дагестане планируют создать специализированный город-кластер для развития индустрии информационных технологий. Проект направлен на привлечение инвестиций и поддержку отечественных IT-решений.
В Дагестане построят город для развития IT-индустрии

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Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года председателем правительства Дагестана и руководителем ООО «Гики Хаус». Партнерство предполагает создание инфраструктуры, способной повысить конкурентоспособность региона и всей страны на мировом IT-рынке.

Руководитель компании «Гики-Хаус» Вячеслав Уточкин подчеркнул, что проект будет способствовать подготовке квалифицированных кадров, укреплению международных отношений и поддержке разработчиков. Это станет значимым вкладом в развитие российской IT-индустрии и поможет регионам и стране в целом достичь новых высот.

В настоящее время ведется согласование места и границ участка под строительство, а также проводятся необходимые исследования для формирования итоговой концепции.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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