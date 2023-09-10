В Дальневосточном федеральном университете открыли гибридную аудиторию

В банке сообщили, что аудитория, оборудованная современными мультимедийными системами открывает новые возможности для дистанционного образования. Она основана на концепции Высшей школы менеджмента СПбГУ и построена по принципу self-service, у преподавателей должна быть особая подготовка.

Также как отмечает ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец, аудитория выведет на новый уровень дистанционное образования.