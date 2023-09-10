В Дальневосточном федеральном университете открыли гибридную аудиторию

В Дальневосточном федеральном университете открыли гибридную аудиториюАудитория выведет на новый уровень дистанционное образования.
В ВТБ рассказали, что при поддержке банка в Школе экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета открылась гибридная аудитория, в рамках Восточного экономического форума.
В банке сообщили, что аудитория, оборудованная современными мультимедийными системами открывает новые возможности для дистанционного образования. Она основана на концепции Высшей школы менеджмента СПбГУ и построена по принципу self-service, у преподавателей должна быть особая подготовка.
Также как отмечает ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец, аудитория выведет на новый уровень дистанционное образования.
Это не только инфраструктурное изменение, это перезагрузка подхода к проектированию образовательного процесса и педагогическому дизайну. Активное использование гибридной аудитории позволит охватить новые целевые аудитории, повысить мобильность студентов. В настоящее время это особенно важно для укрепления взаимодействия не только с российскими университетами, но и зарубежными.