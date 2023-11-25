В декабре запускается интерактивный портал "Атлас экосистемы ESG"Для компаний и обычных пользователей
Андрей Шаронов, глава Национального ESG-альянса, объявил о завершении работы над проектом "Атлас экосистемы ESG". Этот интерактивный портал будет являться полным обзором всей российской ESG-инфраструктуры и ожидается, что он начнет функционировать в декабре, пишет ТАСС.
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По словам Шаронова, портал будет служить своеобразным навигатором по миру ESG, предоставляя широкий спектр информации. Он будет включать разделы, посвященные отчетности, стандартам, финансированию и другим аспектам. Этот инструмент будет ценным для компаний, занимающихся отчетностью и выпуском "зеленых" бумаг, а также для обычных пользователей, желающих разобраться в терминах ESG и определить "зеленые" продукты.
Шаронов подчеркнул уникальность этой платформы, не найдя подобных аналогов в мире. В то время как существующие ресурсы обычно фокусируются на отдельных аспектах, "Атлас экосистемы ESG" станет универсальным источником информации о всей инфраструктуре в данной области.