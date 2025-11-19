В ДНР создадут единую интеллектуальную транспортную систему

Соглашение о сотрудничестве подписали министр транспорта ДНР Александр Бондаренко и президент ассоциации «Цифровая эра транспорта» Александр Семкин. Ассоциация занимается развитием интеллектуальных транспортных систем в России и будет помогать республике в создании общей цифровой платформы.

Проект предполагает использование светофоров с датчиками, которые фиксируют изменение интенсивности движения и регулируют длительность сигнала, а также установку дорожных камер и других технологий. Каркас системы собираются сформировать в 2026—2027 годах.