В ДНР ускорят интернет за счёт перехода узловых станций на оптоволокно

На данный момент часть таких станций подключена к сети с помощью радиорелейных линий, которые ограничены пропускной способностью около 100–150 мегабит в секунду. Переход на волоконно-оптическое соединение обеспечит более высокую скорость и стабильность передачи данных.

Министр цифрового развития, информационных технологий и связи ДНР Денис Курашов пояснил, что процесс обновления инфраструктуры трудоемкий, поэтому модернизация будет проходить поэтапно. В первую очередь до конца года переведут на оптоволокно все узловые станции, а затем, при наличии технической возможности, начнут обновление оставшихся.