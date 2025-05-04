В ДНР ускорят интернет за счёт перехода узловых станций на оптоволокно

Опубликовано 04 мая 2025, 00:001 мин.
В ДНР ускорят интернет за счёт перехода узловых станций на оптоволокноРаботы планируют завершить в течение 2025 года
В Донецкой Народной Республике планируют перевести все узловые базовые станции связи на оптоволоконные линии к 2025 году. Это позволит значительно повысить скорость доступа к интернету для пользователей.
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На данный момент часть таких станций подключена к сети с помощью радиорелейных линий, которые ограничены пропускной способностью около 100–150 мегабит в секунду. Переход на волоконно-оптическое соединение обеспечит более высокую скорость и стабильность передачи данных.
Министр цифрового развития, информационных технологий и связи ДНР Денис Курашов пояснил, что процесс обновления инфраструктуры трудоемкий, поэтому модернизация будет проходить поэтапно. В первую очередь до конца года переведут на оптоволокно все узловые станции, а затем, при наличии технической возможности, начнут обновление оставшихся.