В России
Опубликовано 04 мая 2025, 01:30
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В ДНР увеличили число магистральных переходов для улучшения связи

Количество переходов выросло с двух до пяти для стабильности связи
В Донецкой Народной Республике (ДНР) значительно увеличено количество магистральных переходов, что должно повысить устойчивость связи. Ранее таких переходов было только два, теперь их пять. Это обеспечит стабильную работу сетей связи в разных направлениях, включая Крым, Ростов-на-Дону и Луганск.
В ДНР увеличили число магистральных переходов для улучшения связи

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Министр цифрового развития ДНР Денис Курашов отметил, что данное изменение является частью усилий по улучшению инфраструктуры связи и повышению её надежности. С увеличением количества магистральных переходов снижается риск потери связи из-за повреждений на ключевых участках.

Вместе с этим в республике активно ведется работа по минимизации повреждений кабелей связи, вызванных строительными и восстановительными работами. Несмотря на усилия, еще фиксируются случаи, когда подрядчики нарушают правила и повреждают магистральные линии. В ответ на это создаются рабочие группы, которые должны обеспечить согласование всех работ, связанных с сетями связи, с отраслевыми предприятиями.

Кроме того, рассматривается вопрос ужесточения ответственности для подрядчиков, не соблюдающих правила, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.