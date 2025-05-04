В ДНР увеличили число магистральных переходов для улучшения связи

Министр цифрового развития ДНР Денис Курашов отметил, что данное изменение является частью усилий по улучшению инфраструктуры связи и повышению её надежности. С увеличением количества магистральных переходов снижается риск потери связи из-за повреждений на ключевых участках.

Вместе с этим в республике активно ведется работа по минимизации повреждений кабелей связи, вызванных строительными и восстановительными работами. Несмотря на усилия, еще фиксируются случаи, когда подрядчики нарушают правила и повреждают магистральные линии. В ответ на это создаются рабочие группы, которые должны обеспечить согласование всех работ, связанных с сетями связи, с отраслевыми предприятиями.

Кроме того, рассматривается вопрос ужесточения ответственности для подрядчиков, не соблюдающих правила, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.