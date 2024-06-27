В Донецке разработали устройство для повышения КПД котельных

Новое устройство использует теплоту продуктов сгорания для подогрева воздуха, поступающего на горение, что позволяет эффективно снизить расход топлива и повысить общий КПД котлоагрегата. Этот метод демонстрирует значительный энергетический эффект, позволяя повысить КПД на 4−5%, отметил Бирюков.

Ранее для увеличения КПД котлов использовались экономайзеры, однако их эффективность была ограничена. Введение рекуператора в новом устройстве значительно улучшает процесс теплообмена и экономии энергии, что делает его перспективным решением для современных тепловых систем.