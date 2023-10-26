В ДВФУ начнут готовить операторов беспилотных подводных аппаратов

Новую образовательную программу - оператор необитаемых подводных аппаратов - планируется открыть в Военном учебном центре при ДВФУ в 2024 году. Эта программа будет впервые реализована в высших учебных заведениях Дальнего Востока и Сибири. После обучения в военном учебном центре (ВУЦ) ДВФУ специалисты овладеют навыками осмотра подводных инженерных систем, корпусов кораблей и акваторий. Кроме того, они смогут проводить операции по предотвращению нападения подводных диверсантов и защите инфраструктуры от других средств поражения.