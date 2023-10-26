В ДВФУ начнут готовить операторов беспилотных подводных аппаратов

В ДВФУ начнут готовить операторов беспилотных подводных аппаратовПоскольку в вузе накоплены уникальные компетенции в подводной робототехники
В пресс-службе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) рассказали, что откроет первую в Дальнем Востоке и Сибири в новом учебном году программу по подготовке специалистов управления беспилотными подводными аппаратами, пишет ТАСС.
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Новую образовательную программу - оператор необитаемых подводных аппаратов - планируется открыть в Военном учебном центре при ДВФУ в 2024 году. Эта программа будет впервые реализована в высших учебных заведениях Дальнего Востока и Сибири. После обучения в военном учебном центре (ВУЦ) ДВФУ специалисты овладеют навыками осмотра подводных инженерных систем, корпусов кораблей и акваторий. Кроме того, они смогут проводить операции по предотвращению нападения подводных диверсантов и защите инфраструктуры от других средств поражения.
Ректор ДВФУ, Борис Коробец, подчеркнул уникальные компетенции университета в сфере подводной робототехники, а также, что военный учебный центр вуза оборудован современными техническими средствами.
В настоящее время Военный учебный центр готовит военных специалистов по четырем ключевым направлениям, включая строительство, кораблестроение и океанотехнику, а также компьютерную безопасность.