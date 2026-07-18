В России
Опубликовано 18 июля 2026, 14:43
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В ДВФУ предложили укреплять арктические грунты с помощью бактерий

Метод превращает песок в прочное основание
В пресс-службе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) сообщили, что ученые Института Мирового океана разработали технологию биоцементации грунта для строительства в арктических регионах России. Метод позволяет укреплять рыхлый песок и использовать его как основание для дорог и промышленных объектов.
В ДВФУ предложили укреплять арктические грунты с помощью бактерий

© Ferra.ru

В основе разработки находятся бактерии, выделенные из прибрежных почв. Они производят карбонат кальция, который заполняет пустоты между песчинками и связывает грунт в более прочную структуру. В лабораторных испытаниях обработанные образцы стали устойчивее к воздействию воды, отметили в пресс-службе.

Технологию планируют применять в районах с постоянным замерзанием и оттаиванием почвы, где инфраструктура требует регулярного ремонта. Также метод может использоваться в нефтегазовой отрасли для укрепления скважин и снижения загрязнения территорий. Бактерии способны связывать тяжелые металлы и радиоактивные элементы, переводя их в нерастворимые минералы.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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