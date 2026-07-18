В ДВФУ предложили укреплять арктические грунты с помощью бактерий

В основе разработки находятся бактерии, выделенные из прибрежных почв. Они производят карбонат кальция, который заполняет пустоты между песчинками и связывает грунт в более прочную структуру. В лабораторных испытаниях обработанные образцы стали устойчивее к воздействию воды, отметили в пресс-службе.

Технологию планируют применять в районах с постоянным замерзанием и оттаиванием почвы, где инфраструктура требует регулярного ремонта. Также метод может использоваться в нефтегазовой отрасли для укрепления скважин и снижения загрязнения территорий. Бактерии способны связывать тяжелые металлы и радиоактивные элементы, переводя их в нерастворимые минералы.