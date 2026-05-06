В ДВФУ создали биокомпозит для доставки препаратов от рака

Опубликовано 06 мая 2026, 15:04
В ДВФУ создали биокомпозит для доставки препаратов от ракаМатериал управляет высвобождением лекарства
В пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали композитный биоматериал для адресной доставки препарата 5-фторурацил к раковым клеткам. Он сочетает магнитные наночастицы и пористую матрицу силиката кальция, которая удерживает лекарство и обеспечивает его постепенное высвобождение.
Материал получен методом гидротермального синтеза. При температуре 150 градусов Цельсия удалось добиться оптимальных параметров, включая высокую сорбционную способность. Композит способен загрузить до 10 мг препарата на 0,1 г носителя.
Высвобождение лекарства происходит в три этапа в течение семи дней. Сначала формируется высокая концентрация, затем поддерживается более медленное выделение вещества. Магнитные наночастицы позволяют отслеживать распределение и влиять на процесс с помощью магнитного поля, отметили в пресс-службе.