В ДВФУ создали биокомпозит для доставки препаратов от рака

Материал получен методом гидротермального синтеза. При температуре 150 градусов Цельсия удалось добиться оптимальных параметров, включая высокую сорбционную способность. Композит способен загрузить до 10 мг препарата на 0,1 г носителя.

Высвобождение лекарства происходит в три этапа в течение семи дней. Сначала формируется высокая концентрация, затем поддерживается более медленное выделение вещества. Магнитные наночастицы позволяют отслеживать распределение и влиять на процесс с помощью магнитного поля, отметили в пресс-службе.