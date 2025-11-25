В России
В ДВФУ создали хирургические тренажеры с дополненной реальностью

В пресс-службе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) сообщили, что ученые Школы медицины и наук о жизни разработали хирургические тренажеры с технологиями дополненной и виртуальной реальности для обучения студентов-медиков. Симуляторы позволяют отрабатывать сложные медицинские процедуры без риска для пациентов.
Особой популярностью пользуются комплексы для обучения ультразвуковой диагностике и биопсии молочной железы. Физические модели создают тактильные ощущения, а AR-очки показывают виртуальный кабинет с пошаговыми инструкциями. Это помогает снизить психологическую нагрузку и предотвратить ошибки при работе с реальными пациентами, отметили в пресс-службе.

Проект планируют масштабировать на другие вузы Дальнего Востока и центры дополнительного образования.

Ранее в Краснодарском крае медики впервые провели операцию по устранению тромба в легочной артерии с применением ультразвуковых технологий. Вмешательство выполнили специалисты НИИ-ККБ № 1 у пациентки с диагностированной массивной тромбоэмболией.

