В ДВФУ создали хирургические тренажеры с дополненной реальностью

Особой популярностью пользуются комплексы для обучения ультразвуковой диагностике и биопсии молочной железы. Физические модели создают тактильные ощущения, а AR-очки показывают виртуальный кабинет с пошаговыми инструкциями. Это помогает снизить психологическую нагрузку и предотвратить ошибки при работе с реальными пациентами, отметили в пресс-службе.

Проект планируют масштабировать на другие вузы Дальнего Востока и центры дополнительного образования.

Ранее в Краснодарском крае медики впервые провели операцию по устранению тромба в легочной артерии с применением ультразвуковых технологий. Вмешательство выполнили специалисты НИИ-ККБ № 1 у пациентки с диагностированной массивной тромбоэмболией.