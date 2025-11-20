В Краснодарском крае впервые растворили тромб в легочной артерии ультразвуком

Процедура проводилась методом ультразвукового катетерного тромболизиса. На тромб воздействовали сочетанием ультразвука и лекарственных препаратов, что позволило растворить образование изнутри. Операция выполнялась малоинвазивным способом под местной анестезией через два прокола.

Несмотря на продолжительность вмешательства, составившую семь часов, положительная динамика наблюдалась уже на следующий день. У пациентки снизилось давление в легочной артерии и уменьшились размеры правого желудочка и нижней полой вены.

Ранее в клиническом центре Сеченовского университета провели первую в мире операцию по восстановлению барабанной перепонки с использованием биомедицинского клеточного продукта. Технология основана на применении сфероидов — клеточных структур, созданных из собственных клеток пациента.