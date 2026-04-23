В Екатеринбурге начали тестировать новые светофоры от «Швабе»

Специалисты будут оценивать, как новая светотехника влияет на пропускную способность перекрестков и безопасность дорожного движения. Конструкция ДС7-Лайт позволяет оснащать их модулями управления, анимированной индикацией и звуковым оповещением для слабовидящих пешеходов. Светофоры могут стать частью интеллектуальной транспортной системы.

Новые модели легче по весу, дешевле предшественников, проще в эксплуатации и потребляют значительно меньше электроэнергии. Ранее более 700 светофоров предприятия уже установили в нескольких регионах России и городах стран СНГ.