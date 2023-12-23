В Екатеринбурге построят фабрику по реставрации текстильных полотен

Строительство начнется в 2024 году.

Предприятие, которое будет размещено на площади 2 тыс. кв. м в Академическом районе, собирается стать крупным центром производства, вкладывая более 250 млн рублей инвестиций. Ожидается создание 50 рабочих мест, а первая продукция запланирована к выпуску в начале 2025 года.

Фабрика будет оборудована театральными инструментами, включая освещение и сценическую механику, что позволит эффективно работать с театральными изделиями.

Министр промышленности и науки Свердловской области, Сергей Пересторонин, подчеркнул, что стратегия развития фабрики направлена на импортозамещение и удовлетворение потребностей театров России и зарубежья. Это решение также подчеркивает рост и уровень мастерства местных швейных производств, что признано национально и за пределами региона.