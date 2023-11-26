В Екатеринбурге появится медицинский кластер

В Екатеринбурге появится медицинский кластерТем самым увеличив число студентов-медиков
Медицинский кластер "Академический" появится в Екатеринбурге, благодаря которому увеличится число студентов-медиков в Свердловской области до 10 тысяч человек. Проект был презентован на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, пишет ТАСС.
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По информации департамента информационной политики региона, создание кластера приведет регион на новый уровень разработки медицинских препаратов и оборудования, а также сделает значительный вклад в развитие системы оказания медицинской помощи.
Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что новый инновационный медицинский кластер укрепит технологический суверенитет страны в сфере здравоохранения. Ключевые медицинские учреждения и организации региона будут сконцентрированы внутри кластера, обеспечивая тесную связь образования, науки и производства.
В настоящее время готовятся к строительству новые здания Уральского НИИ охраны материнства и младенчества и Уральского государственного медицинского университета, которые также войдут в состав этого медицинского кластера.