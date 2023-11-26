В Екатеринбурге появится медицинский кластер

По информации департамента информационной политики региона, создание кластера приведет регион на новый уровень разработки медицинских препаратов и оборудования, а также сделает значительный вклад в развитие системы оказания медицинской помощи.

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что новый инновационный медицинский кластер укрепит технологический суверенитет страны в сфере здравоохранения. Ключевые медицинские учреждения и организации региона будут сконцентрированы внутри кластера, обеспечивая тесную связь образования, науки и производства.

В настоящее время готовятся к строительству новые здания Уральского НИИ охраны материнства и младенчества и Уральского государственного медицинского университета, которые также войдут в состав этого медицинского кластера.