В ФПИ назвали силовую электронику ключом к технологическому суверенитету России

Фонд перспективных исследований (ФПИ) ведет проект, направленный на развитие силовой электроники. Речь идет о создании технологий, которые используются в разных сферах — от гражданских до оборонных. Силовые транзисторы востребованы в транспортных системах, применяются на атомных ледоколах и в военной технике.

Глава ФПИ подчеркнул, что фонд занимается не готовыми изделиями, а именно базовыми технологиями, которые в дальнейшем могут быть основой для разных продуктов. Такая стратегия позволяет создавать универсальные решения, применимые как в промышленности, так и в оборонной сфере.

Среди направлений также выделяются технологии оптоэлектроники. Речь идет о создании инфракрасных матриц, которые могут применяться в приборах ночного видения и одновременно в мирных целях, например в системах городского видеонаблюдения. Подобные камеры используются для повышения безопасности в общественных пространствах.