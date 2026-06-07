В «Газпром-медиа» поддержали гибридное регулирование ИИ

Опубликовано 07 июня 2026, 19:591 мин.
В «Газпром-медиа» поддержали гибридное регулирование ИИДля безопасности и творчества нужны разные правила
Генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров поддержал гибридную модель регулирования искусственного интеллекта (ИИ). В интервью ТАСС он пояснил, что в вопросах безопасности, защиты персональных данных и дипфейков нужны жесткие ограничения. При этом творческие индустрии должны сохранять пространство для свободы и эксперимента.
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По словам Жарова, в мире существуют три подхода к регулированию ИИ. Первый — жесткий контроль практически на каждом этапе, но полностью контролировать такие технологии становится все сложнее. Второй — почти полное отсутствие ограничений, что несет риски: ошибки нейросетей, проблемы с дипфейками, отсутствие человеческой составляющей.
Гибридная модель, по мнению главы холдинга, наиболее сбалансирована. Искусственный интеллект уже становится частью творческого процесса, и здесь важно не мешать развитию технологий чрезмерным регулированием.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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