В «Газпром-медиа» поддержали гибридное регулирование ИИ

По словам Жарова, в мире существуют три подхода к регулированию ИИ. Первый — жесткий контроль практически на каждом этапе, но полностью контролировать такие технологии становится все сложнее. Второй — почти полное отсутствие ограничений, что несет риски: ошибки нейросетей, проблемы с дипфейками, отсутствие человеческой составляющей.

Гибридная модель, по мнению главы холдинга, наиболее сбалансирована. Искусственный интеллект уже становится частью творческого процесса, и здесь важно не мешать развитию технологий чрезмерным регулированием.