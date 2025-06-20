В «Газпром-медиа» рассказали о роли ИИ в создании сериалов

В беседе с 360.ru Ханчалян отметил, что студия «Ярко» уже использует ИИ при создании детских анимационных проектов. Технология позволяет ускорить процесс, выполняя до 30% работы, но не может полностью заменить человека. Главный недостаток ИИ — отсутствие творческого подхода и эмоциональной составляющей.

Искусственный интеллект активно внедряется в различные сферы — от медицины до музыкальной индустрии. Однако, как отмечает представитель «Газпром-медиа», речь идет не о конкуренции, а о помощнике, который облегчает труд людей.