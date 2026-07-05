В ГД предложили уведомлять через «Госуслуги» о плохих анализах

Суть предложения заключается в том, чтобы система анализировала лабораторные показатели и сообщала пользователю, если они выходят за пределы нормы. При этом сервис не будет ставить диагноз и назначать лечение, а только информировать о необходимости консультации специалиста.

Отдельно подчеркивается, что уведомления должны носить справочный характер и не заменять врача. По мнению авторов инициативы, это может ускорить обращение за медицинской помощью, сократить число повторных анализов и повысить эффективность использования цифровых медицинских сервисов в России.