В ГД предложили уведомлять через «Госуслуги» о плохих анализах

Опубликовано 05 июля 2026, 14:541 мин.
В ГД предложили уведомлять через «Госуслуги» о плохих анализахСервис поможет быстрее обращаться к врачу
Депутаты фракции «Новые люди» направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение внедрить на портале «Госуслуги» автоматические уведомления для пациентов о необходимости обратиться к врачу при отклонениях в результатах анализов. Инициатива также касается личного кабинета «Мое здоровье», пишет ТАСС.
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Суть предложения заключается в том, чтобы система анализировала лабораторные показатели и сообщала пользователю, если они выходят за пределы нормы. При этом сервис не будет ставить диагноз и назначать лечение, а только информировать о необходимости консультации специалиста.
Отдельно подчеркивается, что уведомления должны носить справочный характер и не заменять врача. По мнению авторов инициативы, это может ускорить обращение за медицинской помощью, сократить число повторных анализов и повысить эффективность использования цифровых медицинских сервисов в России.