В городах Хабаровского края запустили бесплатный Wi-Fi

Каждая точка Wi-Fi поддерживает одновременное подключение до 120 пользователей. Для доступа к сети «МТС_Free» требуется авторизация по номеру телефона, при этом подключение доступно абонентам всех операторов связи. К концу ноября планируется расширить сеть до 27 точек, включая Советскую Гавань и Ванино.

Как пояснил министр цифрового развития региона Евгений Демин, развертывание публичных Wi-Fi-зон связано с введением ограничений мобильного интернета по решению федеральных властей. Эти меры безопасности затрагивают промышленные объекты, жилые кварталы и социальные учреждения.