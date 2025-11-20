В городах Хабаровского края запустили бесплатный Wi-Fi

Опубликовано 20 ноября 2025, 16:411 мин.
В городах Хабаровского края запустили бесплатный Wi-FiТочки доступа появились в общественных местах
В Хабаровском крае начал работать бесплатный беспроводной интернет в салонах связи одного из операторов «большой четверки». Первые 10 точек доступа уже запущены в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске.
Каждая точка Wi-Fi поддерживает одновременное подключение до 120 пользователей. Для доступа к сети «МТС_Free» требуется авторизация по номеру телефона, при этом подключение доступно абонентам всех операторов связи. К концу ноября планируется расширить сеть до 27 точек, включая Советскую Гавань и Ванино.
Как пояснил министр цифрового развития региона Евгений Демин, развертывание публичных Wi-Fi-зон связано с введением ограничений мобильного интернета по решению федеральных властей. Эти меры безопасности затрагивают промышленные объекты, жилые кварталы и социальные учреждения.