В Госдуме допустили появление пластиковых банкнот в России

Опубликовано 09 августа 2026, 21:371 мин.
В Госдуме допустили появление пластиковых банкнот в РоссииПланируется изучение опыта других стран
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключил, что в России могут появиться пластиковые банкноты. По его словам, необходимо изучить опыт других стран, включая экономические аспекты и степень защиты от подделок, пишет ТАСС.
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В Индии уже готовятся к выпуску полимерных банкнот низкого номинала. Там напечатают до 2 миллиардов таких купюр для испытаний. Полимерные деньги долговечнее бумажных, что позволяет экономить бюджет на перевыпуске. Также они могут быть более защищенными.
Аксаков отметил, что технологии производства пластиковых банкнот не являются сложными. Изучив индийский опыт, Россия может принять решение о внедрении таких купюр у себя.