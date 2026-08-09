В Госдуме допустили появление пластиковых банкнот в России

В Индии уже готовятся к выпуску полимерных банкнот низкого номинала. Там напечатают до 2 миллиардов таких купюр для испытаний. Полимерные деньги долговечнее бумажных, что позволяет экономить бюджет на перевыпуске. Также они могут быть более защищенными.

Аксаков отметил, что технологии производства пластиковых банкнот не являются сложными. Изучив индийский опыт, Россия может принять решение о внедрении таких купюр у себя.