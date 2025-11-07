В Госдуме хотят установить ответственность за читы в киберспорте

Парламентарий предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, которая предусматривает штрафы и конфискацию оборудования за использование запрещенных средств. Также рассматривается возможность распространения действия статьи 184 Уголовного кодекса о манипулировании результатами спортивных соревнований на киберспорт, дрон-рейсинг и спортивное программирование.

Хамитов отметил, что действующее законодательство в основном ориентировано на традиционные виды спорта и не учитывает специфику технологичных дисциплин. По его словам, борьба с электронным допингом необходима для формирования цивилизованных правил и защиты репутации российской индустрии спорта высоких технологий.