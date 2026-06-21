В Госдуме обозначили этапы будущего регулирования ИИ в России

Опубликовано 21 июня 2026, 10:471 мин.
В Госдуме обозначили этапы будущего регулирования ИИ в РоссииРегулирование займет несколько этапов
Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков в беседе с РИА Новости сообщил, что регулирование искусственного интеллекта (ИИ) в России не будет ограничено одним законом и потребует поэтапной работы.
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На первом этапе планируется сформировать основные термины и общие принципы регулирования сферы ИИ. После этого власти намерены перейти к разработке отраслевых норм и документов, которые будут уточнять применение правил на практике.
Бабаков отметил, что регулирование искусственного интеллекта связано с необходимостью защиты граждан и среды, в которой они используют новые технологии. Законопроект готовится совместно с правительством, которое выступает его инициатором.
По словам депутата, важной частью будущих норм станет определение роли ИИ во взаимодействии человека и машины. Приоритетом при развитии технологий он назвал интересы человека.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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