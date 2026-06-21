В Госдуме обозначили этапы будущего регулирования ИИ в России

На первом этапе планируется сформировать основные термины и общие принципы регулирования сферы ИИ. После этого власти намерены перейти к разработке отраслевых норм и документов, которые будут уточнять применение правил на практике.

Бабаков отметил, что регулирование искусственного интеллекта связано с необходимостью защиты граждан и среды, в которой они используют новые технологии. Законопроект готовится совместно с правительством, которое выступает его инициатором.

По словам депутата, важной частью будущих норм станет определение роли ИИ во взаимодействии человека и машины. Приоритетом при развитии технологий он назвал интересы человека.