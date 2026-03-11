В Госдуме поддержали проект о профилактике киберпреступлений

Инициатива предусматривает изменения в закон «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». В перечень направлений профилактики предлагается включить противодействие преступлениям в сфере компьютерной информации и правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Также предполагается системная работа по выявлению и устранению причин таких преступлений. Ожидается, что принятие закона позволит включать меры по борьбе с киберугрозами в государственные и муниципальные программы профилактики правонарушений.