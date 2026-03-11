В Госдуме поддержали проект о профилактике киберпреступлений

Опубликовано 11 марта 2026, 17:241 мин.
В Госдуме поддержали проект о профилактике киберпреступленийДокумент предложили принять в первом чтении
Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции предложил принять в первом чтении законопроект, направленный на профилактику киберпреступлений. Документ был внесен группой депутатов и сенаторов в декабре 2025 года. Среди авторов указан председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Инициатива предусматривает изменения в закон «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». В перечень направлений профилактики предлагается включить противодействие преступлениям в сфере компьютерной информации и правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Также предполагается системная работа по выявлению и устранению причин таких преступлений. Ожидается, что принятие закона позволит включать меры по борьбе с киберугрозами в государственные и муниципальные программы профилактики правонарушений.