В Госдуме предложили блокировать контент с нецензурной лексикой

Согласно документу, авторам контента перед публикацией придётся применять те же методы цензурирования, что и на телевидении — использовать звуковые сигналы или перемонтаж. В противном случае материалы могут заблокировать по решению прокуратуры.

В пояснительной записке отмечается, что для теле- и радиопрограмм подобные ограничения уже действуют. Законопроект должен распространить эти правила на соцсети и другие цифровые платформы.

Автор инициативы считает, что это создаст более чёткий механизм борьбы с нецензурной лексикой в интернете.