В Госдуме предложили блокировать контент с нецензурной лексикой

Опубликовано 11 августа 2025, 23:361 мин.
В Госдуме предложили блокировать контент с нецензурной лексикойОграничения коснутся соцсетей и цифровых платформ
Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внёс законопроект о блокировке интернет-контента с нецензурной лексикой. Инициатива предполагает внесение изменений в закон «Об информации», который сейчас не предусматривает таких ограничений для цифровых платформ.
© Ferra.ru
Согласно документу, авторам контента перед публикацией придётся применять те же методы цензурирования, что и на телевидении — использовать звуковые сигналы или перемонтаж. В противном случае материалы могут заблокировать по решению прокуратуры.
В пояснительной записке отмечается, что для теле- и радиопрограмм подобные ограничения уже действуют. Законопроект должен распространить эти правила на соцсети и другие цифровые платформы.
Автор инициативы считает, что это создаст более чёткий механизм борьбы с нецензурной лексикой в интернете.