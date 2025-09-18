Опубликовано 18 сентября 2025, 20:171 мин.
В Госдуме предложили маркировать звонки роботов приставкой «нейро»Инициатива направлена на защиту прав абонентов
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести обязательную маркировку для автоматизированных звонков. Инициатива предполагает использование приставки «нейро» к звонкам роботов, чтобы абоненты могли сразу определить нечеловеческую природу собеседника.
Согласно предложению, все компании, использующие голосовых ассистентов для коммерческих звонков, должны будут добавлять префикс «нейро» к именам своих программ. Это предотвратит ситуацию, когда люди тратят время на разговор с роботом, думая, что общаются с живым оператором.
По мнению автора инициативы, текущая практика вводит абонентов в заблуждение и подрывает доверие к технологиям искусственного интеллекта. Также сокрытие искусственной природы собеседника может использоваться для манипуляций и социальной инженерии.
Предлагаемая мера направлена на формирование этичных стандартов цифровых коммуникаций и повышение осознанности взаимодействия с ИИ-технологиями. Обращение уже направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву для рассмотрения.