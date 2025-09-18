В Госдуме предложили маркировать звонки роботов приставкой «нейро»

Согласно предложению, все компании, использующие голосовых ассистентов для коммерческих звонков, должны будут добавлять префикс «нейро» к именам своих программ. Это предотвратит ситуацию, когда люди тратят время на разговор с роботом, думая, что общаются с живым оператором.

По мнению автора инициативы, текущая практика вводит абонентов в заблуждение и подрывает доверие к технологиям искусственного интеллекта. Также сокрытие искусственной природы собеседника может использоваться для манипуляций и социальной инженерии.

Предлагаемая мера направлена на формирование этичных стандартов цифровых коммуникаций и повышение осознанности взаимодействия с ИИ-технологиями. Обращение уже направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву для рассмотрения.