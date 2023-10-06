В Госдуме предложили ограничить использование смартфонов в школах

В Госдуме предложили ограничить использование смартфонов в школахНо не запрещать
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил ограничить использование смартфонов в школах, но только в тех случаях, когда они не используются в учебных целях, пишет Лента.ру.
Смолин отметил, что не стоит вводить полный запрет, приводя в пример Францию.
Как известно, во Франции принят такой закон, но перед этим там была реализована программа «Ноутбук каждому школьнику», то есть во Франции нет необходимости в смартфонах в учебных целях. В России ситуация несколько другая. Например, когда я читаю лекции с презентацией, мои студенты активно снимают презентацию на смартфоны и таким образом получают возможность потом вернуться к той информации, которую прямо на лекции усвоить не успевают.
Также депутат добавил, что в некоторых школах при этом уже ввели пробное ограничение на смартфоны на уроках.
Я знаю школы, которые сейчас проводят эксперименты, когда ребята перед уроком складывают смартфоны в специальное место, если на уроке нет необходимости в их использовании для учебных задач. Мне кажется, это было бы правильно.