В Госдуме предложили ограничить использование смартфонов в школах

Как известно, во Франции принят такой закон, но перед этим там была реализована программа «Ноутбук каждому школьнику», то есть во Франции нет необходимости в смартфонах в учебных целях. В России ситуация несколько другая. Например, когда я читаю лекции с презентацией, мои студенты активно снимают презентацию на смартфоны и таким образом получают возможность потом вернуться к той информации, которую прямо на лекции усвоить не успевают.